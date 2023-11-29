Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.82 млн баррелей

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 ноября, сократились на 0.82 млн барр., запасы бензина снизились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.8 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.0 млн барр., запасы бензина выросли на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.8 млн барр.