Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, финальный отчёт;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за октябрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.