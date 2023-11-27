Продажи новых домов в США в октябре сократились на 5.6% (расширенное сообщение)

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре сократились на 5.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 719 тыс. в сентябре (пересмотрено с 759 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 724 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2022 года продажи новых домов выросли на 17.7%.

В целом, в прошлом месяце было продано 51 тыс. новых домов против 56 тыс. в сентябре и 53 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (11 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (7 тыс. домов) и от 750 тыс. (5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 409.3 тыс. долл против 422.3 тыс. в сентябре и 439.9 тыс. в августе. В октябре 2022 года медианная цена проданного дома составляла 496.8 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 487.0 тыс. долл против 515.4 тыс. в сентябре и 526.4 тыс. в августе. В октябре 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 543.3 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 439 тыс. единиц против 433 тыс. в сентябре и 430 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.8 месяца против 7.2 в сентябре и 7.8 в августе.