Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в ноябре сократился до 42.6 против 42.8 в октябре (пересмотрено с 42.6). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 43.2.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре увеличился до 45.3 против 45.2 месяцем ранее (пересмотрено с 46.1). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 45.6.