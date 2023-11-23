Курс доллара 88.1206   Курс евро 96.2273  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2023 г.Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнона...
вчера 11:18

Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в ноябре сократился до 42.6 против 42.8 в октябре (пересмотрено с 42.6). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 43.2.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре увеличился до 45.3 против 45.2 месяцем ранее (пересмотрено с 46.1). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 45.6.

Другие новости

вчера
12:04
Индексы PMI еврозоны в ноябре увеличились
вчера
11:58
Армянский ЗММК заявил, что Глеб Троценко больше не является его бенефициарным владельцем
вчера
11:38
Проблем с доставкой лосося с Дальнего Востока в 2023 г удалось избежать - Росрыболовство
вчера
11:34
Индексы PMI Германии в ноябре увеличились
вчера
11:18
Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнонаправленно
вчера
11:14
До конца года в России добудут 5 млн 300 тыс тонн рыбы - Соколов
вчера
10:36
Кабмин РФ выделит еще 211 млн руб на программу устойчивого развития ЖКХ в регионах
вчера
10:06
Лососевая путина-2023 в РФ с выловом 609 тыс тонн стала второй за историю - Росрыболовство
вчера
09:49
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт лома из РФ на 7 месяцев
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.