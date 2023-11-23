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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 ноября

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, предварительно;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ.

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