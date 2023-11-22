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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;

12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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