Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре сократились на 4.1% (расширенное сообщение)

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре сократились на 4.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.79 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.90 млн домов.

По сравнению с октябрём 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 14.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 391.8 тыс. долл, увеличившись на 3.4% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.15 млн доступных покупателям домов, расширившись на 1.8% по сравнению с сентябрём, но сократившись на 5.7% в годовом сравнении.

В октябре потребовалось бы 3.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.4 в сентябре и 3.3 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в сентябре в среднем составил 23 дня в сравнении с 21 в сентябре 2023 года и октябре 2022 года. При этом 66% проданных в октябре 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.