Курс доллара 88.4954   Курс евро 96.6597  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 11:34

Индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре снизился на 0.8%

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 3.3%.

Другие новости

сегодня
13:00
РФ за несколько лет вышла на значительные поставки мяса птицы в Африку - союз птицеводов
сегодня
12:34
Доход от остатков на едином казначейском счёте превысил 1 трлн руб - Казначейство
сегодня
11:57
Половина российского бизнеса заказывает импортозамещенную продукцию - опрос РСПП
сегодня
11:38
Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на рынок России
сегодня
11:34
Индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре снизился на 0.8%
сегодня
11:22
Комитет СФ поддержал закон о повышении МРОТ до 19 242 руб
сегодня
11:02
ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ РОССИЯН В БАНКАХ ИЗРАИЛЯ ЭТО ДИСКРИМИНАЦИЯ, КОТОРАЯ АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМА - МИД РФ РИА НОВОСТИ
сегодня
10:47
Британии грозит отставание в производстве батарей для электромобилей - доклад
сегодня
10:24
Сбербанк выдал первый в России кредит под залог цифровых финансовых активов
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.