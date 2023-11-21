Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;
13:15 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;
19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.