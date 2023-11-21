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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

13:15 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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