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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 20 ноября

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;

21:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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