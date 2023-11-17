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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2023 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре увеличилось на 1.1%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре увеличилось на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1487 тыс. в годовом исчислении против 1471 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1473 тыс.).

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

По сравнению с октябрём 2022 года число выданных разрешений снизилось на 4.4%.

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