Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре увеличилось на 1.1%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре увеличилось на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1487 тыс. в годовом исчислении против 1471 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1473 тыс.).

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

По сравнению с октябрём 2022 года число выданных разрешений снизилось на 4.4%.