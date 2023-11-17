Потребительская инфляция в еврозоне в октябре составила 2.9%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в октябре 2023 года вырос на 2.9%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В сентябре значение показателя составило 4.3%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в октябре вырос на 4.2%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В сентябре значение показателя составило 4.5%.