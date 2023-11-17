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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 ноября

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за сентябрь;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за III квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за III квартал;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;

11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

16:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за октябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за октябрь;

17:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби.

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