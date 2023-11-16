Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 ноября

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за сентябрь;

14:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

15:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Цены на импорт в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за октябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за октябрь;

17:25 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

18:35 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:45 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

N/A мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.