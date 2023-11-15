Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США за две недели выросли на 13.2 млн баррелей

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 ноября, выросли на 1.3 млн барр. Неделей ранее запасы увеличились на 11.9 млн барр. Таким образом, в сумме за две недели, по данным API, запасы нефти выросли на 13.2 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за две недели, окончившихся 10 ноября. На прошлой неделе отчет EIA не публиковался из-за обновления программного обеспечения. Поэтому сегодня будут опубликованы данные сразу за две недели.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, за две недели коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 4.5 млн барр., запасы бензина снизились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.7 млн барр.