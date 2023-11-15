Курс доллара 89.4565   Курс евро 97.1334  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США за...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США за две недели выросли на 13.2 млн баррелей

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 ноября, выросли на 1.3 млн барр. Неделей ранее запасы увеличились на 11.9 млн барр. Таким образом, в сумме за две недели, по данным API, запасы нефти выросли на 13.2 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за две недели, окончившихся 10 ноября. На прошлой неделе отчет EIA не публиковался из-за обновления программного обеспечения. Поэтому сегодня будут опубликованы данные сразу за две недели.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, за две недели коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 4.5 млн барр., запасы бензина снизились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.7 млн барр.

Другие новости

вчера
17:54
ЦБ РФ решил не продлевать ряд послаблений для банков, они достаточно устойчивы и прибыльны
вчера
17:44
ЦБ РФ продлил на год право банка не раскрывать чувствительные к западным санкциям сведения
вчера
17:33
Новый пакет санкций против России включит меры по контролю за ценами на нефть РФ - ЕК
вчера
17:26
Еврокомиссия подтвердила передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против РФ
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США за две недели выросли на 13.2 млн баррелей
вчера
17:17
Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП в аэропортах
вчера
17:16
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕК РИА НОВОСТИ: 12-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ВКЛЮЧИТ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ ПРОТИВ КОМПАНИЙ ТРЕТЬИХ СТРАН ЗА ОБХОД САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ
вчера
16:59
РЖД в 2024 году вложат в развитие Восточного полигона 350 млрд руб - Белоусов
вчера
16:43
Задачу прорыва транспортной блокады РФ можно снимать с повестки - Белоусов
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.