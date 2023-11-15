Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 4.6%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в октябре вырос на 4.6% в годовом выражении после роста на 6.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.7%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в октябре в годовом выражении вырос на 5.7% по сравнению с ростом на 6.1% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.8%.