Курс доллара 89.4565   Курс евро 97.1334  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за сентябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, финальный отчет;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь;

17:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

вчера
10:06
Уровень безработицы в Китае в сентябре составил 5%
вчера
10:03
Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь увеличился на 2.9% в годовом выражении
вчера
10:02
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ИТОГАМ ОКТЯБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 4,6% С 6,7% В СЕНТЯБРЕ - СТАТБЮРО
вчера
10:00
Объём промышленного производства в Китае в сентябре увеличился на 4.6% в годовом выражении
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 ноября
вчера
09:16
Дания может начать проверять и блокировать танкеры с нефтью РФ, идущие через ее воды - СМИ
вчера
09:00
ИНДИЙСКАЯ SASAA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED НАЧНЕТ СБОРКУ РОССИЙСКИХ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАСИСТЕМ "ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО" В МАРТЕ 2024 ГОДА - ГЕНДИРЕКТОР
вчера
07:42
Компания из Ганы ведет переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства - бизнес-совет
вчера
07:03
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 15 КОП - ДО 90,45 РУБ, ЮАНЯ – СТАБИЛЕН ОКОЛО 12,47 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.