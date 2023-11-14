Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за сентябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, финальный отчет;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь;

17:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.