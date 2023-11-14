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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2023 г.Годовая инфляция в США в октябре составила 3.2%...
вчера 16:35

Годовая инфляция в США в октябре составила 3.2%, реальная зарплата выросла на 0.2% к сентябрю

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после увеличения на 0.4% в сентябре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.2% против +3.7% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в сентябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 4.0% в сравнении с +4.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 4.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с -0.2%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.8%.

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