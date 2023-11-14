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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;

10:45 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, предварительный отчёт;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;

15:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за октябрь м\м;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за октябрь г\г;

16:45 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

18:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

20:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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