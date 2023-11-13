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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
13.11.2023 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 ноября

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

09:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

09:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

09:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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