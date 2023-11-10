Курс доллара 91.9266   Курс евро 98.4076  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 ноября

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

09:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

09:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

09:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

сегодня
19:03
Райффайзенбанк сообщил о сбое в своем мобильном приложении
сегодня
19:00
Мясо кур в РФ с 31 октября по 7 ноября подорожало на 0,5%, яйца на 2,42% - Росстат
сегодня
19:00
Инфляция в России в октябре замедлилась до 0,83%, годовая ускорилась до 6,69% - Росстат
сегодня
18:39
Глава департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына переходит на Мосбиржу
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 ноября
сегодня
18:25
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился, инфляционные ожидания выросли
сегодня
18:17
Почти 3 млн рублей выплачено пострадавшим в результате летних ливней на Мацесте
сегодня
17:14
Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве - Мезенцев
сегодня
16:25
Финансирование программы УНЦ 2.0 в 2024 г может составить 13,4 млрд – Хинштейн
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.