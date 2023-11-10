Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 ноября

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;
09:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;
09:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;
09:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.