Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 ноября

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за август;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:20 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.