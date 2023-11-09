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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за август;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:20 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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