Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 22 тыс.

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 ноября, сократилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 217 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 218 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 220 тыс., пересмотрено с 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 октября, увеличилось на 22 тыс. и составило 1.834 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.818 млн до 1.812 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 32.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.789 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 октября, выросло на 2 тыс. и составило 1.60 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.26 млн.