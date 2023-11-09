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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;

11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

20:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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