Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали сохранение сентябрьского показателя неизменным, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 2.0% в августе (пересмотрено с +1.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в сентябре составил 1.33 в сравнении с 1.36 годом ранее.