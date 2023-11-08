Курс доллара 92.1973   Курс евро 98.4403  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2023 г.Розничные продажи в еврозоне в сентябре сократи...
вчера 13:04

Розничные продажи в еврозоне в сентябре сократились

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в сентябре сократились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.7% в августе (пересмотрено с -1.2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в сентябре сократился на 2.9% по сравнению со снижением на 3.1% согласно прогнозам аналитиков. В августе объём розничных продаж сократился на 1.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другие новости

вчера
14:15
Трутнев: Дальний Восток готов к зиме практически на 100%
вчера
13:31
Костин не верит в возможность добиться международного регулирования в сфере ИИ
вчера
13:26
Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ в 2025 г начнет более массовое внедрение
вчера
13:09
Сенаторы одобрили закон о льготах по НДС и налогу на прибыль при замене авиазапчастей
вчера
13:04
Розничные продажи в еврозоне в сентябре сократились
вчера
13:02
ТЕСТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ИДЕТ ПО ПЛАНУ, ЦБ РФ В 2024 ГОДУ БУДЕТ РАСШИРЯТЬ ПИЛОТ, ПЕРЕЙДЕТ В 2025 ГОДУ К БОЛЕЕ МАССОВОМУ ВНЕДРЕНИЮ - НАБИУЛЛИНА
вчера
13:00
Оборонные расходы, помощь населению и инвестиции помогли экономике РФ восстановиться - МВФ
вчера
12:58
ЦБ РФ ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, ЗНАЕТ, КАКИЕ ШАГИ В СЛУЧАЕ ИХ ВВЕДЕНИЯ НАДО БУДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ - НАБИУЛЛИНА
вчера
12:35
Количество спам-писем в "Яндекс Почте" за год снизилось почти на 20% - компания
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.