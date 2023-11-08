Розничные продажи в еврозоне в сентябре сократились

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в сентябре сократились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.7% в августе (пересмотрено с -1.2%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в сентябре сократился на 2.9% по сравнению со снижением на 3.1% согласно прогнозам аналитиков. В августе объём розничных продаж сократился на 1.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.