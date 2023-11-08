Курс доллара 92.1973   Курс евро 98.4403  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;

11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

20:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

вчера
19:21
Путин поручил до июля доложить о реконструкции грузо-пассажирского пункта пропуска Пашково
вчера
19:13
ПУТИН ПОРУЧИЛ УТВЕРДИТЬ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО СОЗДАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛАСТЕРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В 2025–2028 ГГ
вчера
19:04
Цена нефти марки Brent упала ниже $80 за баррель впервые с 21 июля
вчера
19:01
ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 1 ИЮЛЯ ДОЛОЖИТЬ О РЕКОНСТРУКЦИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ РФ ПАШКОВО
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 ноября
вчера
18:21
ЦБ РФ отработает с ОАЭ интеграцию СБП и цифрового рубля с их аналогами в этой стране
вчера
17:51
ВТБ предлагает сделать единый платежный QR-код для бесконтактной оплаты товаров и услуг
вчера
17:17
Федерация профсоюзов не имеет претензий к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы
вчера
16:51
Путин разрешил "Газпром интернэшнл лимитед" получить 100% АО "Газпром зарубежнефтегаз"
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.