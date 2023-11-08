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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

13:15 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;

17:15 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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