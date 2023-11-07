Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;
12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
13:15 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;
17:15 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.