Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 ноября

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;
10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за октябрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за октябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, финал;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;
15:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
15:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за октябрь;
22:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.