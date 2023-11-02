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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 ноября

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за октябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, финал;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

15:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

15:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за октябрь;

22:30 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.

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