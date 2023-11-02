Объём производственных заказов в США в сентябре вырос на 2.8%

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в сентябре вырос на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в августе (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в сентябре на 2.2%.

Объём заказов на товары длительного пользования в августе, согласно финальному отчёту, вырос на 4.6% по сравнению с августом, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 4.7%.