Курс доллара 93.1730   Курс евро 98.9995  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2023 г.Объём производственных заказов в США в сентябре...
вчера 17:26

Объём производственных заказов в США в сентябре вырос на 2.8%

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в сентябре вырос на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в августе (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в сентябре на 2.2%.

Объём заказов на товары длительного пользования в августе, согласно финальному отчёту, вырос на 4.6% по сравнению с августом, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 4.7%.

Другие новости

вчера
17:56
Минсельхоз РФ проинформировал отраслевые союзы о поправке в ГОСТ по фасовке продуктов
вчера
17:43
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИИ "АЕОН", А ТАКЖЕ СЫНА ЕЕ ОСНОВАТЕЛЯ ГЛЕБА ТРОЦЕНКО - МИНФИН
вчера
17:37
Совфед планирует пригласить Новака 22 ноября с информацией о развитии ТЭК России
вчера
17:29
АКЦИИ АФК "СИСТЕМА" ПАДАЮТ НА 2% НА НОВОСТЯХ О САНКЦИЯХ США ПРОТИВ КОМПАНИИ - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
17:26
Объём производственных заказов в США в сентябре вырос на 2.8%
вчера
17:24
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре составили 111,3 тысяч штук - Минпромторг
вчера
17:17
НОВЫЕ САНКЦИИ США ЗАТРОНУЛИ "АРКТИК СПГ 2" - МИНФИН
вчера
17:11
"Росатом" в 2024 г запустит самую высокогорную лабораторию радиобиологии в мире
вчера
16:54
Встреча главы МИД Сербии и главы минэкономразвития России согласовывается - посол РФ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.