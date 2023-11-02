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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:40

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 35 тыс.

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 октября, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 217 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 210 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 октября, увеличилось на 35 тыс. и составило 1.818 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.790 млн до 1.783 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 36.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.758 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 октября, выросло на 31.2 тыс. и составило 1.598 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.251 млн.

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