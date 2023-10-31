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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 ноября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;

15:40 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.

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