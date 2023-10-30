Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 октября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за сентябрь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за сентябрь;

04:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за сентябрь;

04:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;

09:30 мск: ВВП Франции за сентябрь, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за октябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, предварительно;

12:00 мск: ВВП Италии за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за октябрь, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за август;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за III квартал;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь;

19:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.