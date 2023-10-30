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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 октября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.

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