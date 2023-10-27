Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 октября

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.