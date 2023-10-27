Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (63.0) и составил 63.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса составило 68.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце октября составил 4.2% в сравнении с 3.8% в начале месяца и 3.2% в сентябре.