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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2023 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (63.0) и составил 63.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса составило 68.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце октября составил 4.2% в сравнении с 3.8% в начале месяца и 3.2% в сентябре.

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