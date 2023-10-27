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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 октября

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за III квартал;

10:00 мск: ВВП Испании за III квартал, предварительно;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за сентябрь;

16:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал.

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