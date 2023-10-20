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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 октября

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварит;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь.

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