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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 октября

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за август;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за IV квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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