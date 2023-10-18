Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Торговый баланс Японии за август;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за IV квартал;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за сентябрь;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.