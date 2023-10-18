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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2023 г.Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре ...
сегодня 12:08

Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составила 4.3%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре 2023 года вырос на 4.3%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В августе значение показателя составило 5.2%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в сентябре вырос на 4.5%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В августе значение показателя составило 5.3%.

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