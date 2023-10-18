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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2023 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в с...
сегодня 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре вырос на 6.7%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в сентябре вырос на 6.7% в годовом выражении после аналогичного роста на 6.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.6%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в сентябре в годовом выражении вырос на 6.1% по сравнению с ростом на 6.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.0%.

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