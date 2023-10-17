Курс доллара 97.2865   Курс евро 102.5200  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за сентябрь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

сегодня
10:00
РИТЕЙЛЕР "ЛЕНТА" ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЬ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 1 ТРЛН РУБ ВЫРУЧКИ В 2025 ГОДУ - КОМПАНИЯ
сегодня
09:55
Взаимный турпоток между РФ и Китаем с 1 августа составил более 60 тыс человек - Чернышенко
сегодня
09:54
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа", 42,4 млн кубометров на 17 октября
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 октября
сегодня
09:05
ИСЛАМАБАД РАССЧИТЫВАЕТ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАКИСТАНСКОГО МИД РИА НОВОСТИ
сегодня
08:00
Продажи коньяка в РФ за 9 месяцев выросли на 11% - Росалкогольтабакконтроль
сегодня
07:05
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 16 КОП - ДО 97,24 РУБ, КУРС ЮАНЯ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, ОСТАВШИСЬ НА ОТМЕТКЕ 13,3 РУБ - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
сегодня
04:45
Каждый десятый обувной магазин закрылся в России меньше чем за два года - исследование
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.