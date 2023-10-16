Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за сентябрь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.