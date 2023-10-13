Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;
15ч:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за август;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.