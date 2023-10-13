Цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.1%, цены на экспорт повысились на 0.7%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в августе (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с сентябрём 2022 года цены на импорт уменьшились на 1.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.7% после повышения на 1.1% в августе (пересмотрено с +1.3%).

По сравнению с сентябрём 2022 года цены на экспорт упали на 4.1%.